Lüneburg (dpa/lni) - Die in Lüneburg spielende ARD-Telenovela "Rote Rosen" wird derzeit auch im Theater der Hansestadt gedreht. In dem ungewöhnlichen Projekt sind die Inszenierung einer Oper und die Story der Serie eng verflochten. Es geht um den "Rosenkavalier", der am 9. März Premiere im Theater hat.

In der Serie gelingt es Johanna Jansen, die Finanzierung ihrer Lieblingsoper von Richard Strauss sicherzustellen. Jansen wird von Brigitte Antonius gespielt. Die frühere Burg-Schauspielerin ist als einzige weibliche Darstellerin seit dem Start der "Rosen" im November 2006 dabei. "Es macht mir nach wie vor große Freude, ich würde gern mehr drehen", sagte die 86-Jährige am Dienstag. Zum "Rosenkavalier" habe sie eine besondere Beziehung. "Das ist die Lieblingsoper meines Vaters gewesen, das ist ein Teil meines Lebens."

Die Sopranistin Signe Heiberg übernimmt für das Projekt eine Episodenrolle, in der Operninszenierung wird sie als Feldmarschallin Fürstin Werdenberg zu sehen sein. "Ich spiele mich selbst - das hat Spaß gemacht", sagte sie. Auch Samantha Viana ("Eliane") und die derzeitige Hauptdarstellerin Gerit Kling (53) sind dabei. Die Frau im Fokus wechselt alle 200 Folgen, gezeigt wurden schon mehr als 2800. Die vier Episoden um den "Rosenkavalier" sollen Mitte Mai im Ersten zu sehen sein.

Für eine weitere Verbindung von Theater und Serie sorgt derzeit Gerry Hungbauer: Er ist als einziger männlicher "Rosen"-Darsteller von Anfang an dabei. Der 58-Jährige nutzt eine mehrmonatige Pause und spielt in einer Tanztheater-Inszenierung des "Zauberbergs". In der Serie ist er vorübergehend nach Stralsund gegangen.