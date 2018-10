Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der ARD-Dokumentarfilm "Fatale Geständnisse - Unschuldig verurteilt" hat einen weiteren internationalen Filmpreis gewonnen. Die deutsch-dänische Koproduktion unter Beteiligung des Norddeutschen Rundfunks (NDR) wurde für exzellentes Storytelling zum Thema soziale Gerechtigkeit mit einem Spezialpreis der Jury beim Los Angeles International Film Festival ausgezeichnet, wie der NDR am Mittwoch mitteilte. Im Frühjahr hatte der Film den Angaben zufolge bereits den Publikumspreis beim Internationalen Filmfestival Kopenhagen gewonnen. In dem Werk der dänischen Regisseurin Katrine Philp geht es um das Phänomen falscher Geständnisse, die Unschuldige hinter Gitter bringen. Das Erste zeigt die Dokumentation am 13. November um 23.30 Uhr.