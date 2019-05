Medientage: Künstliche Intelligenz und Glaubwürdigkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die Medientage Mitteldeutschland diskutieren von heute an in Leipzig über den Einsatz künstlicher Intelligenz in den Medien und über die Glaubwürdigkeit der Branche. Weitere Themen sind medienpolitische Fragen, technologische Trends und der Umgang mit populistischen Angriffen auf die Medienfreiheit. In mehreren Diskussionsrunden geht es zudem um die Finanzierung von Journalismus und neue Geschäftsmodelle. Zu dem zweitägigen traditionellen Branchentreffen werden Intendanten, Entwickler, Chefredakteure, Hochschulprofessoren, Politiker, Unternehmer und Regulierer erwartet.