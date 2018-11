MDR Sputnik startet Webserie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Die Partnersuche der "Generation Beziehungsunfähig" per Dating-App zeigt MDR Sputnik demnächst in einer Webserie. Zu sehen ist die Serie "Findher" (deutsch: Finde sie) vom 4. Dezember an im YouTube-Channel "findherdiewebserie", wie der Mitteldeutsche Rundfunk am Freitag in Leipzig mitteilte. Im Mittelpunkt steht Tim (François Goeske), der ausgerechnet an seinem 29. Geburtstag von seiner langjährigen Freundin verlassen wird. Sein Bruder meldet ihn aus Mitleid bei einer Dating-App an. In jeder Folge trifft Tim die unterschiedlichsten Frauen: vom grauen Mäuschen, das sich als Pornodarstellerin outet, bis hin zu einer alleinerziehenden Mutter.

In den weiteren Hauptrollen sind Helen Woigk ("Das Leben ist nichts für Feiglinge") und Eugen Bauder ("Türkisch für Anfänger") zu sehen. Die Idee für die Webserie stammt von Kai Schoettle, der mit "Findher" sein Regiedebüt gibt. Gedreht wurden insgesamt 26 Folgen, jede ist sieben Minuten lang. MDR Sputnik ist das junge Programm des Senders.