Magdeburg (dpa) - Der Schauspieler Matthias Matschke (49, "Professor T.", "Pastewka") schwärmt trotz seines Ausstiegs als TV-Ermittler beim "Polizeiruf 110" aus Magdeburg von der Elbestadt. Er habe sich in Magdeburg verliebt und werde künftig privat zu Besuch kommen, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadt werde ihm von seiner Drehzeit besonders in Erinnerung bleiben. Am Sonntag war bekannt geworden, dass der 49-Jährige nach nur zwei Jahren als Kommissar Dirk Köhler den Dienst beim ARD-Sonntagskrimi quittiert.

"Alles hat seine Zeit", begründete er jetzt seinen Schritt. "Wenn es am schönsten ist, soll man bekanntlich aufhören und Platz für Neues schaffen." Matschke war zwei Jahre lang an der Seite von Claudia Michelsen in Magdeburg auf Verbrecherjagd. Drei Fälle wurden bereits ausgestrahlt. Zwei weitere sollen laut Mitteldeutschem Rundfunk im kommenden Jahr folgen. Für Michelsen ist es der zweite Abgang eines Partners im "Polizeiruf". In ihrer Rolle als Doreen Brasch hatte sie zuvor zwei Jahre lang mit Sylvester Groth in Magdeburg ermittelt. Die 49-Jährige bleibt der Reihe nach Angaben des MDR als Ermittlerin erhalten.