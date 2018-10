Medien - Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Die Druckerei der "Leipziger Volkszeitung" wird Ende 2019 geschlossen. 60 Mitarbeiter werden somit ihren Job verlieren. Das teilte die Eigentümerin der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, die Mediengruppe Madsack, in Hannover mit. Die "LVZ" und die "DNN" ("Dresdner Neueste Nachrichten") sollen künftig in anderen Druckereien in Halle und Dresden gedruckt werden.

Der Weiterbetrieb der 1991 eröffneten Leipziger Druckerei sei "wirtschaftlich nicht darstellbar", heißt es in der Madsack-Mitteilung. Der Druckmarkt unterliege wegen der sinkenden Zeitungsauflagen immensen Belastungen. Zudem habe die Druckerei einen Großkunden ("Bild") verloren. Für die betroffenen 60 Mitarbeiter sollten "möglichst konstruktive Lösungen" gefunden werden.

Die Gewerkschaft Verdi sprach am Dienstag sogar von 260 Arbeitsplätzen, die verloren gehen. Zu den 60 Jobs in der Druckerei kämen rund 200 in der ausgegliederten Zeitungsweiterverarbeitung. Verdi wolle die geplante Schließung "sehr kritisch hinterfragen" und eventuell über einen Sozialplan verhandeln.

Mit dem neuen Druckkonzept werde sich auch das Format von "LVZ" und "DNN" ändern, kündigte Madsack an. Statt im bisherigen Nordischen Format sollen die Zeitungen im kompakteren Rheinischen Format erscheinen.