Der Pullunder kommt zurück: Olaf Schubert kalauert wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Comedian Olaf Schubert meldet sich zurück. Der sprachgewandte Kalauer-Künstler mit der Vorliebe zu auffälligen Pullundern mit Rhombus-Muster lädt wieder Gäste ein. "Olaf macht Mut - Die Schubert Show" startet am Donnerstag (16. August) mit vier neuen Folgen. Dabei lässt sich der Sachse von Julius Fischer helfen, seines Zeichens Slam-Poet, Musiker und Moderator beim MDR, wie genau dieser Sender am Dienstag in Leipzig mitteilte.

Jeweils 45 Minuten lang präsentieren Schubert und Fischer Comedy und rumplige Musik. In der ersten Show zum Thema Rebellion ist Standup-Comedian Vincent Pfäfflin zu Gast. Eine Woche später geht es um Julius Fischers Lieblingsthema Essen - in allen Varianten. Zu Gast ist der Berliner Komiker Markus Barth. Am 30. August steht dann die Digitalisierung im Mittelpunkt. Schubert und Fischer haben dafür Comedy-Star Carolin Kebekus eingeladen. In der letzten neuen Folge am 6. September zum Thema Kinder kommt schließlich der Kabarettist Till Reiners vorbei.