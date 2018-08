Gemeinde Lauf trauert um Ehrenbürger Dieter Thomas Heck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lauf (dpa/lsw) - Mit Bestürzung hat der Ort Lauf im Schwarzwald auf den Tod seines Ehrenbürgers Dieter Thomas Heck reagiert. "Die ganze Bürgerschaft trauert um ihn und unser Mitgefühl gilt seiner Frau Ragnhild sowie der ganzen Familie Heck", teilte die Gemeinde am Sonntag mit. Der Showmaster und langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" war am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Heck lebte 23 Jahre lang im Schwarzwald, im barocken Schloss Aubach in Lauf, südlich von Baden-Baden.

Er habe rege am Dorfleben teilgenommen, teilte die Gemeinde im Ortenaukreis mit. "So war er eng als Ehrengast mit dem Leonhardusritt verbunden, besuchte Vereinsfeste, las unseren Jüngsten im Kindergarten vor und unterstützte unsere Feuerwehr." Auch nach seinem Wegzug sei er mit Lauf verbunden geblieben. Als Zeichen der Trauer werde diese Woche die Fahne der Gemeinde am Rathaus auf Halbmast gesetzt.