Ströer legt 2018 kräftig zu: Weitere Zuwächse erwartet

Köln (dpa/lnw) - Der Werbevermarkter Ströer ist 2018 unter anderem dank eines guten Kerngeschäfts mit Außenwerbung und Übernahmen im Telefon- und Direktvertrieb kräftig gewachsen. Der Umsatz sei um 23 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro geklettert, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Das organische Wachstum, bei dem unter anderem die Folgen von Übernahmen rausgerechnet sind, habe acht Prozent betragen. Im laufenden Jahr peilt Ströer ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Auch das Ergebnis soll ebenfalls in diesem Bereich zulegen. Zuversicht gibt dabei der gute Geschäftsverlauf in den ersten Monaten des Jahres. "Nach einem starken Jahresstart erwarten wir für das erste Quartal Ergebnisse am deutlich oberen Ende unseres eigenen Erwartungskorridors", sagte Co-Vorstandschef Christian Schmalzl. Im vergangenen Jahr stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 14 Prozent auf 543 Millionen Euro. Der bereinigte Gewinn legte um 15 Prozent auf 200 Millionen Euro zu.