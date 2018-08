Guido Cantz reitet im WDR die Retro-Welle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Die Erkenntnis, dass Retro-Shows im Fernsehen funktionieren, ist selbst fast schon ein wenig retro. Mehr als 15 Jahre ist es her, als RTL mit "Die 80er Show" einen regelrechten Boom im medialen Erinnern, Schwelgen und Zauberwürfeldrehen auslöste. Am Freitag (24. August, 21 Uhr, WDR) reitet nun Komiker Guido Cantz (47, "Verstehen Sie Spaß?") die Retro-Welle. Im WDR präsentiert er die neue Comedy-Spielshow "Für immer Kult". Zwei prominent besetzte Rate-Teams müssen darin in Quizrunden und anderen Spielen bestehen, sie sollen Anekdoten preisgeben und Nostalgie aufkommen lassen.

"Man muss zum Beispiel die Titelmelodie von Shows oder Kinofilmen erkennen", sagte Cantz der Deutschen Presse-Agentur. Von den Kandidaten wolle er hören, wie sie die 1970er, 80er und 90er verbracht haben. "Wenn man über "Dalli Dalli" redet, hat jeder eine Geschichte. Ich musste zum Beispiel immer schon den Schlafanzug anziehen", sagte Cantz. An sich selbst merke er bereits: Je älter er werde, desto mehr erzähle er von früher. "Das wird mehr", berichtete er. "Aber die 80er waren schon gut."

Angedacht war die Show zunächst mal auf einem Sendeplatz am Sonntagabend, nun entschied sich der WDR für den Freitag - sie läuft damit passenderweise direkt nach der Doku-Reihe "Unser Land in den 80ern". Der Sender entlässt das Publikum also mit einer kompletten Retro-Schiene in das Wochenende.

Einen Gewinn können die Teams bei "Für immer Kult" im engeren Sinne übrigens nicht abräumen. "Der Sieger darf entscheiden, welchen Titel das Verlierer-Team singen muss", erklärte Cantz. "Es geht um den Spaß."