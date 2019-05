"GNTM"-Teilnehmerin Gerda Lewis ist die neue "Bachelorette"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Bei "Germany's Next Topmodel" warb sie selbst um die Gunst der Jury - nun soll eine Männer-Schar um ihre Gunst werben: Die frühere Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis ist die neue "Bachelorette" in der gleichnamigen RTL-Show. Das teilte der Sender am Donnerstag mit. Die 26-Jährige habe im vergangenen Jahr bei "GNTM" den 17. Platz erreicht und verdiene ihr Geld als Influencerin und Fitnessmodel. In der RTL-Serie wollen nun im Sommer 20 Single-Männer das Herz der Kölnerin erobern. "Ich will keinen Pantoffelhelden", sagte sie laut Mitteilung. Und sie kündigte an: "Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will - und das zeige ich auch!"

Bei der Flirtshow "Die Bachelorette" vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren - wer keine bekommt, muss gehen. Das männliche Pendant heißt "Der Bachelor" und funktioniert nach demselben Prinzip. Dort hatte sich "Bachelor" Andrej Mangold im Februar für Jennifer entschieden - die beiden zeigen sich noch immer als verliebtes Paar.