Deutscher Comedypreis: Sonderpreis an Gerburg Jahnke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Die Oberhausener Kabarettistin Gerburg Jahnke (63) bekommt in diesem Jahr den Sonderpreis des Deutschen Comedypreises. Sie erhalte die Auszeichnung für ihre Moderation der ARD-Comedyshow "Ladies Night", teilte RTL am Montag in Köln mit. Der Comedypreis wird am 7. Oktober verliehen und live von RTL ausgestrahlt.

"Ladies Night" sei seit über einem Jahrzehnt "die beste und einflussreichste Show für Comediennes und Kabarettistinnen im deutschen Fernsehen", begründete Ralf Günter, Geschäftsführer von Köln Comedy, die Entscheidung. Gerburg Jahnke habe eine "Ausnahmestellung in der deutschen Comedy- und Kabarettlandschaft". Ende dieses Jahres will Jahnke die Moderation von "Ladies Night" abgeben.