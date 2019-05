Zeitungsverleger beraten über Marktlage und neuen Vorstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die niedersächsischen Zeitungsverleger beraten heute in Pattensen (Region Hannover) über die Lage der Branche und aktuelle Entwicklungen im Print- und Digitalgeschäft. Bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverleger (VNZV) soll auch ein neuer Vorstand gewählt werden. Alfred Dobler, Verleger der Alfelder Zeitung und seit 2011 an der Spitze des VNZV, steht vor der Wiederwahl als Vorsitzender.

In Pattensen wollen die Verleger bilanzieren, wie weit sie mit den Bemühungen gekommen sind, mit digitalen Angeboten neue Einnahmen zu erzielen. Hintergrund ist die seit Jahren sinkende Printauflage. Erschwert wird die Lage der Medienhäuser durch den Mindestlohn, der seit 2018 auch in voller Höhe für die Zeitungszusteller gilt. In den Jahren zuvor hatte es eine Übergangsregelung mit einem abgesenkten Mindestlohn gegeben.

Der VNZV vertritt die Interessen von 45 Zeitungstiteln in Niedersachsen. Im ersten Quartal dieses Jahres war die verkaufte Auflage der niedersächsischen Tageszeitungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 2,9 Prozent auf rund 1,2 Millionen Exemplare gesunken.