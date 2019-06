Fernsehchefin übernimmt Leitung von NDR-Landesfunkhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die bisherige NDR-Fernsehchefin in Niedersachsen, Andrea Lütke, übernimmt am Montag die Leitung des Landesfunkhauses in Hannover. Sie tritt die Nachfolge von Arno Beyer an, der nach mehr als 20 Jahren als Direktor des Landesfunkhauses in den Ruhestand geht. Lütke war seit August 2017 NDR-Fernsehchefin in Niedersachsen, zuvor hatte sie das Magazin "Hallo Niedersachsen" geleitet. Ihre Laufbahn beim NDR-Fernsehen begann im Jahr 1994, zunächst als freie Mitarbeiterin, 1999 wurde Lütke dann Redakteurin. Neuer NDR-Fernsehchef in Niedersachsen ist von Montag an der langjährige NDR-Journalist Thorsten Hapke. Seit 2001 leitete Hapke die Fernsehredaktion Landespolitik, Wirtschaft, ARD aktuell in Hannover.