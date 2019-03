Türkei verweigert freiem NDR-Journalisten Akkreditierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Neben zwei deutschen Korrespondenten verweigern die türkischen Behörden auch einem für den NDR tätigen freien Mitarbeiter die Arbeitsgenehmigung. Das berichtete am Samstag die ARD-"Tagesschau". Halil Gülbeyaz sei in der Türkei zwölf Jahre ununterbrochen für den NDR akkreditiert gewesen. "Ich habe nur meinen Beruf als Journalist ausgeübt, und mit der Abweisung werde ich meinem Beruf in der Türkei nicht mehr nachgehen können. Das schränkt die Informationsfreiheit ein", sagte Gülbeyaz, der in Berlin lebt.

Am Freitag war zudem dem langjährigen "Tagesspiegel"-Korrespondenten Thomas Seibert und dem ZDF-Journalisten Jörg Brase mitgeteilt worden, dass sie in der Türkei für dieses Jahr nicht akkreditiert werden. Das würde bedeuten, dass sie innerhalb von zehn Tagen das Land verlassen müssten. Der "Tagesspiegel" appellierte an die türkischen Behörden, den Korrespondenten die verweigerten Arbeitsgenehmigungen doch noch zu erteilen.