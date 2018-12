Medien - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der "Tatortreiniger", "Jennifer" und die Bauern aus "Büttenwarder" zusammen im Kino: Jeweils eine neue Folge der drei TV-Reihen hat das NDR Fernsehen am Dienstagabend in Hamburg auf der Leinwand vorgestellt. Zur Preview kamen deren Darsteller wie Bjarne Mädel ("Tatortreiniger"), Olli Dittrich ("Jennifer") sowie Peter Heinrich Brix ("Neues aus Büttenwarder") ins "Passage"-Kino. Alle drei Formate gehen in der Vorweihnachtszeit sowie in den Tagen rund um Weihnachten und Silvester mit neuen Staffeln an den Start.

Den Auftakt macht "Tatortreiniger" Schotty am 13. Dezember, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. "Neues aus Büttenwarder" gibt es vom 25. Dezember an, diesmal auch mit "Tatort"-Star Axel Milberg, der in drei Episoden mit von der Partie ist und 2019 wieder dabei sein will. Der Salon von Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh), ihrem Chef Ingo (Klaas Heufer-Umlauf) und dem zurückkehrenden vorherigen Besitzer Dietmar (Olli Dittrich) öffnet am 2. Januar für "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres".