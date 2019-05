Rekord: Schöneberger gibt zum fünften Mal ESC-Punkte bekannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Berlin (dpa) - TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (45) stellt dieses Jahr beim Eurovision Song Contest (ESC) einen Rekord auf. Zum fünften Mal gibt sie am 18. Mai live im ESC-Finale die Punkte aus Deutschland bekannt. "So oft hat noch niemand vor ihr diese Aufgabe als deutsche "Spokesperson" übernommen", berichtete der Norddeutsche Rundfunk am Freitag in Hamburg.

Beim ESC-Finale 2015 aus Wien hatte Schöneberger noch die addierte Wertung der nationalen Jury und des Fernsehpublikums verlesen. Die vergangenen drei Jahre - in den Finalen aus Stockholm, Kiew und Lissabon - verriet sie allein, wem die deutsche Jury ihre "Twelve Points" gegeben hatte. Mit der Jurywertung wird sich die Moderatorin auch dieses Jahr melden. Sie ist zum fünften Mal live geschaltet von der Hamburger Reeperbahn. Dort präsentiert sie ab 20.15 Uhr den "ESC - Countdown für Tel Aviv", ab 0.45 Uhr die "ESC - Grand Prix Party".