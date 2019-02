Perspektivenwechsel: NDR und Hamburg Media School laden ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Elternhaltestelle schafft das Verkehrschaos vor einer Möllner Schule ab, und Bürger retten den Bahnhof in Cuxhaven vorm Abriss: Das sind nach Auffassung von NDR Info Themen für "konstruktiven Journalismus", die bei dem Radiosender jüngst in Beiträge für die Hörer mündeten. Bei einer Fachtagung für Medienschaffende in Hamburg wollen der Radiosender und die Hamburg Media School heute mit Experten erläutern, wie solche Themen aufgespürt und umgesetzt werden können.

"Wir zeigen unvermindert Missstände auf, aber das ist nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit", erläuterte NDR Hörfunk-Chefredakteurin Claudia Spiewak. "Es gibt auch Fortschritt und Erfolge, Menschen, die nicht resignieren, sondern anpacken. Denen räumen wir Platz ein und treffen damit offenbar einen Nerv." Die entsprechende Sendung "Perspektiven" des Informationsprogramms stoße auf eine ungewöhnlich positive Resonanz, merkte die Hörfunk-Chefin in ihrer Einladung zum "Constructive Journalism Day" an.