Nachwuchspreise für Milena Tscharntke und Thomas Prenn

Hamburg (dpa/lno) - Die Schauspieler Milena Tscharntke und Thomas Prenn sind als beste Darsteller mit dem Studio Hamburg Nachwuchspreis ausgezeichnet worden. Am Donnerstagabend bekamen die beiden im Thalia-Theater in Hamburg bei einer Gala ihre Trophäen überreicht. Tscharntke wurde für ihre Rolle als Isy in dem Film "Alles Isy" ausgezeichnet, Prenn für seine Rolle als Damian im Tatort "Damian". Die Auszeichnung für den besten Film ging in diesem Jahr an Regisseurin Eva Trobisch für ihren Film "Alles ist gut", in dem ein Vergewaltigungsopfer die Täter-Opfer-Machtstruktur umdreht.

Der Preis für den besten Kurzfilm ging an Lukas Nathrath und Henriette Ahrens für ihren Film "Kippa", der Preis für die beste Dokumentation an Beryl Magoko für ihren Film "In Search", der sich mit dem Thema weibliche Genitalverstümmelung auseinandersetzt. Giulia Becker erhielt für "Let's Go! Startup-Content Park" über Influencer die Auszeichnung in der Kategorie "Bestes Entertainment", Viviane Andereggen nahm für ihren Film "Rufmord" über Cybermobbing den "Hamburger Krimipreis" entgegen.

Der ARD Degeto Impuls Preis ging an Sophia Bierend und Johannes Dreibach für ihr Exposé "Fett schwimmt oben" über ein 12-jähriges Mädchen, das mit Übergewicht zu kämpfen hat. Das Preisgeld für alle acht Kategorien betrug insgesamt etwa 50 000 Euro.

Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wurde nach Veranstalterangaben als erster Branchenpreis zur Förderung von jungen, kreativen Talenten 1997 gegründet und bis auf 2005 jährlich verliehen. Mit dem Preis soll Absolventen von Filmhochschulen der Weg in die Praxis und zu neuen Kontakten aus der Branche geebnet werden. Bisherige Gewinner waren etwa die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Kostja Ullmann, Jonas Nay und Jella Haase und Regisseurin Katja Benrath.