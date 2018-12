Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Schauspielerin Maria Furtwängler (52, "Tatort"-Ermittlerin Charlotte Lindholm) ist der Auffassung, dass in ihr durchaus ein Alphatier stecke. "Ich glaube, ich bin eine absolute Teamworkerin - aber auch jemand, der vorneweg geht. Eigentlich also eine Kombination aus beidem", erklärte der Fernsehstar am Montag bei einem Pressetermin in Hamburg. In Anspielung auf ihre Rolle als Kommissarin fügte Furtwängler hinzu: "Ich habe aber nicht die Überheblichkeit von Charlotte Lindholm, zu glauben, dass ich sowieso die beste bin."

Furtwänglers TV-Figur erhält Anfang des Jahres im "Tatort"-Fall "Das verschwundene Kind" (3. Februar, ARD 20.15 Uhr) diesbezüglich allerdings einen Dämpfer: Lindholm wird nicht nur ins provinzielle Göttingen (Niedersachsen) strafversetzt - sie bekommt es dort in ihrer Kollegin Anais Schmitz (Florence Kasumba) zudem mit einer ganz besonders selbstbewusst und aggressiv auftretenden Mitstreiterin zu tun. Die auch in Hollywood erfolgreiche Kasumba ("Black Panther", "Deutschland 86") wird ab dem von Franziska Buch gedrehten Film als erste dunkelhäutige Ermittlerin des deutschen Fernsehens weiterhin an der Seite Furtwänglers Kriminalfälle lösen.