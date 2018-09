Lenny Kravitz eröffnet Gala zum Deutschen Radiopreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - US-Rockstar Lenny Kravitz (54) eröffnet die Gala zur Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg. Der mehrfache Grammy-Gewinner werde am kommenden Donnerstag zu Beginn und am Ende der Veranstaltung Songs aus seinem noch unveröffentlichten elften Studioalbum "Raise Vibration" singen, sagte Joachim Knuth, Hörfunk-Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), der Deutschen Presse-Agentur. Der NDR richtet die Verleihung der in elf Kategorien ausgelobten Preise bereits zum neunten Mal federführend aus. Stifter sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.

"Ein Musiker zu sein, Songs aufzunehmen und im Radio zu laufen - davon träumst Du ein Leben lang", sagte Kravitz zur Radiopreis-Einladung. Er habe es schon als Kind geliebt, Radio zu hören. "Die unterschiedlichsten Hits aus allen Genres - von Frank Sinatra über Simon & Garfunkel bis zu Aretha Franklin, Elvis und den Beatles. Und dann hat das Radio den Menschen meine Musik zugänglich gemacht. Das ist großartig!"

Neben Lenny Kravitz werden Max Giesinger, Revolverheld, Dua Lipa, Namika und Glasperlenspiel vor knapp 1000 Gästen auf der Bühne im Schuppen 52 im Hamburger Hafen stehen. 68 öffentlich-rechtliche und private Sender werden die Gala live übertragen.