Lena Gercke bei OMR-Digitalmesse: "Glaubwürdigkeit zählt"

Hamburg (dpa) - Mit Influencern, Marketing- und Marken-Experten ist die Digitalmesse Online Marketing Rockstars in Hamburg gestartet. Zum Auftakt ging es am Dienstag unter anderem um die Glaubwürdigkeit prominenter Produktvertreter und den Aufbau von Marken. "Es geht nur darum, ob eine Marke zu mir passt. Was möchte ich draußen darstellen?", verriet Model und Moderatorin Lena Gercke ihr Erfolgsrezept. Die frühere Siegerin bei "Germany's next Topmodel" (ProSieben) legt gemeinsam mit dem Modehändler About You eine Kollektion mit mittlerweile 250 Kleidungsstücken pro Saison auf.

In den Hamburger Messehallen werden an zwei Tagen rund 50 000 Fachbesucher erwartet, so viele wie noch nie. Sie wollen sich über Trends im Marketing, Influencer-Geschäft sowie über Werbung auf mobilen Geräten informieren. Das Influencer-Geschäft entwickle sich hin zu mehr Glaubwürdigkeit, sagte der Inhalte-Manager von About You, Julian Jansen. "Es professionalisiert sich."

Mehr als 400 Branchen-Aussteller, mehr als 300 Redner und mehr als 150 Masterclasses werden erwartet. Begehrt ist die Konferenz auch wegen ihrer After-Work-Stimmung - bei Musik von DJ-Newcomerin Miami Lenz, Stamm-Act Oli.P und Überraschungsgästen.