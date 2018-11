Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Neue Folgen für "Die Kanzlei" im Ersten und viele Fälle für ihre Anwälte: Die ARD-Serie mit Sabine Postel und Herbert Knaup in den Hauptrollen zeigt von diesem Dienstag (20.15 Uhr) an elf neue Episoden. Die Bücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Maris Pfeiffer, Dirk Pientka, Matthias Steurer und Thomas Jauch. "Die Kanzlei" ging aus der Serie "Der Dicke" hervor, nachdem deren Hauptdarsteller Dieter Pfaff 2013 gestorben war.

In der ersten Episode ("Kinderkram") will eine Frau den größten Fehler ihres Lebens korrigieren und die Kanzlei soll ihr dabei helfen: Sie hat als 15-Jährige ein Kind zur Welt gebracht und nach der Geburt auf Druck ihrer Eltern zur Adoption freigegeben. Während sich Rechtsanwältin Brede (Postel) um den Fall kümmert, befürchtet ihre Kollege Gellert (Knaup), dass sein Sohn in die Fänge einer christlich-fundamentalistischen Sekte geraten ist.

Die beiden "streitlustigen wie tatkräftigen Rechtsanwälte" engagierten sich wieder mit vollem Einsatz für ihre Mandanten und sorgten auch da für Gerechtigkeit, wo Gerichte nur Recht sprechen könnten, teilte die Studio-Hamburg-Tochter Letterbox Filmproduktion mit. Unterstützt werden sie erneut von Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) und Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt).