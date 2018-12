Kommissarin Eva Löbau muss ohne ihren Partner ermitteln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freiburg (dpa) - Die Schwarzwälder "Tatort"-Kommissarin Eva Löbau (46) muss den aktuellen Fall der ARD-Krimireihe ohne ihren Kollegen Hans-Jochen Wagner lösen. Wagner war bei den Dreharbeiten krank und fehle daher in der neuen Folge, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR). Ausnahmsweise spiele daher für eine Episode Carlo Ljubek an Löbaus Seite. Künftig werde Wagner, der am Donnerstag 50 Jahre alt wird, wieder dabei sein. Die neue "Tatort"-Folge wird an diesem Sonntag (23. Dezember), um 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt.

In dem Film mit dem Titel "Damian" geht es den Angaben zufolge um einen ungeklärten Doppelmord, eine Brandleiche und einen verwirrten Jurastudenten. In Gastrollen sind unter anderem Johann von Bülow, Nora Waldstätten, André Jung und Lena Klenke ("Fack ju Göhte") zu sehen. Es ist der dritte "Tatort" aus dem Schwarzwald. Gedreht wurde er im Frühjahr in und um Freiburg. Löbau und Wagner sind gemeinsame Freiburger "Tatort"-Ermittler seit Oktober vergangenen Jahres.