Zu oft am Smartphone? Selbsttest der Landesmedienanstalt

Essen (dpa/lnw) - Nachrichten schicken, Musik hören, Mails checken - wer wissen will, ob er zu viel Zeit am Smartphone verbringt, kann einen neuen Selbsttest der Landesanstalt für Medien NRW ausprobieren. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurde der Test zusammen mit der Universität Duisburg-Essen entwickelt, um die eigene Smartphone-Nutzung zu reflektieren. "Wir nutzen unser Smartphone mittlerweile so automatisch, dass wir unsere tägliche Handy- und Internetzeit häufig nicht mehr überblicken und mögliche Risiken ausblenden", sagte Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW.

In dem Test werden zwölf Alltagssituationen beschrieben, anhand derer die persönliche Smartphone-Nutzung eingeschätzt werden soll. Dafür stehen jeweils drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Am Ende wird über ein Punktesystem das Nutzerverhalten eingeschätzt. "Der Selbsttest stellt keine Diagnose. Er soll dazu anregen, über die eigene Smartphone-Nutzung nachzudenken", betont Prof. Matthias Brand von der Universität Duisburg-Essen. Dafür könne der Test auch im Rahmen der familiären oder schulischen Medienerziehung eingesetzt werden. Auf der Webseite der Landesanstalt für Medien NRW gibt es den Test online oder zum Ausdrucken.