Sachsens beste App gesucht: Preise für digitale Lösungen

Dresden (dpa/sn) - Die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) hat gemeinsam mit dem Kultusministerium Preise für Medienprojekte ausgeschrieben. Das Thema laute in diesem Jahr "Digital für alle", teilte die Staatsregierung am Montag mit. "Ich denke hier an Seniorinnen und Senioren, die durch die digitalen Medien ihren Alltag wieder selbstbestimmt organisieren können", sagte Eva Brackelmann von der SLM. Bewerben könnten sich ab sofort Schulen, Hochschulen, Kindertagesstätten, Jugend- und Familienzentren, Mehrgenerationenhäuser sowie Initiativen und Vereine aus Sachsen. Einsendeschluss ist der 30. September.

Erstmals ist außerdem ein Sonderpreis mit dem Namen "App in die Zukunft" ausgelobt. Er steht unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Jugendliche und junge Erwachsene sind aufgefordert, Apps und App-Ideen einzureichen. "Es sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie digitale Lösungen dabei helfen können, mit den Veränderungen umzugehen", sagte der Regierungschef bei einer Auftaktveranstaltung.

Seit 2006 werden mit dem Medienpädagogischen Preis kreative Projekte ausgezeichnet. Dieses Jahr sollen Preisgelder in Höhe von insgesamt 19 000 Euro vergeben werden. Die Preisverleihung ist für 4. Dezember geplant.