Mitteldeutscher Rundfunkpreis für privates Lokalfernsehen

Leipzig/Halle/Sonneberg (dpa/th) - Sieben Fernsehbeiträge privater lokaler Sender in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind mit dem diesjährigen mitteldeutschen Medienpreis ausgezeichnet worden. Gewürdigt wurden neben Informations- und Sondersendungen auch Werbespots, wie die Arbeitsgemeinschaft der mitteldeutschen Landesmedienanstalten mitteilte. Preisgelder von insgesamt 11 500 Euro wurden vergeben. Die Jury hatte insgesamt 143 eingereichte Beiträge gesichtet.

Der Siegerpreis für die beste Informationssendung ging an einen Beitrag von Aniane Schroeder (Leipzig Fernsehen) über gefährdete Orang Utan-Affen. Sieger bei den Sparten-und Sondersendungen wurde Bernd Stiasny (TV Halle) mit einem Gesundheitsmagazin, die beste Werbung produzierte Jörg Pasztori vom Südthüringer Regionalfernsehen Sonneberg über eine Glashütte. Jeweilige Landessieger wurden Christian Kadlubietz (TV Halle/Sachsen-Anhalt), Fabiene à Wengen (Leipzig Fernsehen/Sachsen) und Katrin Taubert (Südthüringer Regionalfernsehen/Thüringen). Die Preise waren am Freitagabend in Leipzig überreicht worden.