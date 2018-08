Medienrechtler: Aufnahmen bei Pegida-Demo sind zulässig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Berlin (dpa/sn) - Die Fernsehaufnahmen eines Pegida-Demonstranten in Dresden sind nach Einschätzung eines Medienrechtlers erlaubt gewesen. Die ZDF-Aufnahmen seien unmittelbar im Vorfeld einer Demonstration erfolgt, wo Teilnehmer auch schon politische Meinungsäußerungen getätigt hätten. "Ich halte da eine Bildaufnahme für ohne weiteres zulässig", sagte der Medienrechtler Thorsten Feldmann von der Berliner Kanzlei JBB Rechtsanwälte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Demoteilnehmer hatte sich heftig gegen das Filmteam gewehrt und den ZDF-Reportern eine Straftat vorgeworfen, weil ihm "ins Gesicht" gefilmt wurde. Am Mittwoch gaben die Behörden bekannt, dass es sich dabei um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA) handelte. Der Mann löste einen 45 Minuten langen Polizeieinsatz gegen die Journalisten aus.

Eine Kontrolle des Presseausweises der Journalisten sei zulässig, sagte Feldmann. Ob es auch noch - wie erfolgt - eine zweite Kontrolle hätte geben dürfen, "da habe ich meine Zweifel", sagte der Medienrechtler. Die Journalisten wurden durch diese Polizeimaßnahmen vorübergehend an ihrer Arbeit gehindert. "In der konkreten Situation, so wie ich sie den Medien entnommen habe, habe ich keinen Umstand entdeckt, der das den Polizisten gestattet hätte."