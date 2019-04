Landespressekonferenz Sachsen hat neuen Vorstand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Landespressekonferenz Sachsen (LPK) hat einen neuen Vorstand gewählt. Neuer Vorsitzender ist Kai Kollenberg, Dresdner Korrespondent der Chemnitzer "Freien Presse", wie die Geschäftsstelle in Dresden am Mittwoch mitteilte. Vorgängerin Uta Deckow (MDR) und Tino Moritz (Freie Presse) kandidierten nicht wieder und sind aus dem Vorstand ausgeschieden. Falk Lange (Radiocast) wurde von der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Auch Juliane Morgenroth (Dresdner Morgenpost) und Andrea Schawe (Sächsische Zeitung) gehören dem Gremium weiterhin an. Die Landespressekonferenz hat aktuell 94 Mitglieder. Davon sind 68 Journalisten als ordentliche Mitglieder mit landespolitischer Berichterstattung befasst.