Yvette Gerner erste Intendantin bei Radio Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die langjährige ZDF-Journalistin Yvette Gerner übernimmt am Donnerstag als erste Frau den Chefposten bei Radio Bremen. Die 52-jährige Intendantin ist Nachfolgerin von Jan Metzger, der nach zehn Jahren im Amt nicht mehr kandidierte. Gerner ist verantwortlich für die Programmgestaltung der vier Bremer Hörfunkwellen, der lokalen beziehungsweise überregionalen TV-Produktionen und der Online-Projekte, wie der Sender am Mittwoch mitteilte.

"Radio Bremen ist Teil der Gesellschaft in Bremen, Bremerhaven und umzu", betonte Gerner, die vor kurzem in die Hansestadt umzog. "In Zeiten des digitalen Wandels wollen wir das richtige Programm auf allen Plattformen anbieten - nah dran und verlässlich, wie es unsere DNA ist. Radio Bremen leistet viel, da knüpfen wir an."

Als einen Arbeitsschwerpunkt sieht sie auch die aktuelle Debatte um Auftrag und Finanzierung des gemeinsamen Rundfunks. Die gebürtige Ludwigshafenerin volontierte 1996 und 1997 beim ZDF und hatte dort seitdem diverse Positionen.

Sie war unter anderem als Chefin vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Außenpolitik zuständig für Sondersendungen und Personalfragen und stellvertretende Leiterin des "ZDF-auslandsjournals". Seit 2010 war die promovierte Politologin Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. 2002 kandidierte sie zudem als SPD-Mitglied während der Elternzeit für das Amt der Oberbürgermeisterin in Speyer, unterlag aber dem Amtsinhaber Werner Schineller (CDU).