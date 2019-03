Radio Bremen bekommt erstmals eine Intendantin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - An die Spitze von Radio Bremen rückt erstmals eine Frau: Der Rundfunkrat hat sich für die ZDF-Journalistin Yvette Gerner als neue Intendantin des kleinsten ARD-Senders ausgesprochen. In geheimer Wahl votierte das Gremium am Dienstag auf einer außerordentlichen Sitzung für die 51-Jährige, wie der Rundfunkrat mitteilte. Damit folgten die Mitglieder dem Personalvorschlag der Findungskommission. Gerner wird am 1. August die Nachfolge von Jan Metzger antreten, der sich nach zehn Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Gerner ist seit 2010 Chefin vom Dienst in der ZDF-Chefredaktion.