Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - In ihrem vorletzten Fall bekommen es die Bremer "Tatort"-Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) am Sonntag vermeintlich mit Vampiren zu tun. Während Lürsen in "Blut" (Das Erste, 20.15 Uhr) einen kühlen Kopf bewahrt, verschlägt es ihren Kollegen immer mehr nach Transsylvanien. Der Film ist gespickt mit Schockmomenten. Zwischendurch durchbricht aber immer mal wieder ein Augenzwinkern die Düsternis. Das Drehbuch stammt von Philip Koch, der auch Regie führte. "Ich arbeitete schon seit längerem an der Idee für einen Spielfilm, der das übernatürlich aufgeladene Thema Vampirismus erdet und auf eine menschlich-emotionale Facette hinunterbricht", sagt Koch.