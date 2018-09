Peter Limbourg bleibt Intendant der Deutschen Welle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn/Berlin (dpa) - Peter Limbourg bleibt für weitere sechs Jahre Intendant der Deutschen Welle. Der Rundfunkrat bestätigte den 58-Jährigen in seiner Sitzung am Freitag ohne Gegenstimme im Amt, wie die Deutsche Welle (DW) in Bonn mitteilte. Limbourg steht seit Oktober 2013 an der Spitze des deutschen Auslandssenders. Der Rundfunkratsvorsitzende Karl Jüsten sagte, Limbourg habe als Intendant "entscheidende Veränderungen und dringend nötige Innovationen durchgesetzt, die für die Sicherung der Zukunft der DW im internationalen Wettbewerb unerlässlich waren". Der Sender stehe nun so gut da wie nie und habe "global an journalistischer Bedeutung enorm zugelegt".