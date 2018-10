Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach 38 Jahren wird das Popmusik-Magazin "Spex" eingestellt. Am 27. Dezember erscheine mit dem Heft Nr. 384 die letzte Ausgabe, teilte Chefredakteur Daniel Gerhardt am Montag auf der "Spex"-Website mit. Als Gründe nannte er den Wandel des Anzeigenmarktes und ein verändertes Medienverhalten des an Popmusik interessierten Publikums.

Über Jahrzehnte habe der Pop-Journalismus den Lesern einen Überblick über Alben, Bücher, Filmen, Serien und Ausstellungen verschafft. Diese Rolle habe sich erledigt. Heute seien beinahe alle Platten der Welt gleichzeitig verfügbar.

"Gegen langsam, aber doch stetig sinkende Verkaufs- und Abonnementzahlen haben wir ebenso wenig ein Mittel gefunden wie gegen die zunehmend prekäre Marktlage", schrieb Gerhardt.

Die heute sechsmal im Jahr erscheinende "Spex" war 1980 in Köln als Magazin für Popkultur gegründet worden. Zu den Autoren gehörten zeitweilig Diedrich Diederichsen, Mark Terkessidis und Dietmar Dath. Im Jahr 2000 übernahm der Münchner Piranha-Verlag die Geschäfte. Seit 2007 arbeitet die Redaktion in Berlin.