Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das markante Penis-Kunstwerk am Gebäude der Tageszeitung "taz" in Berlin-Kreuzberg wird trotz des Umzugs nicht abgebaut. "Das Relief bleibt hängen", sagte der zuständige "taz"-Vertriebsmitarbeiter Bernd Thalhammer am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Kunstwerk sei auch nur sinnvoll, wenn es gegenüber dem Axel-Springer-Gebäude hänge. Es ist eine Anspielung auf den ehemaligen Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Kai Diekmann. Der fragte schon vor einigen Tagen auf Twitter: " ... und was ist mit MIR - werde ich auch abmontiert?".

Das Kunstwerk "Friede sei mit Dir" zeigt einen nackten Mann mit überdimensionalem Penis. Es stammt von dem Bildhauer Peter Lenk. Die "taz" zieht demnächst in einen Neubau an die Friedrichstraße. Am 27. Oktober startet laut Thalhammer der Umzug.