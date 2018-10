Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls soll im nächsten Jahr der Spionagethriller "Wendezeit" im Ersten gezeigt werden. Unter der Regie von Sven Bohse ("Ku'damm 56", "Ku'damm 59") wird das TV-Drama derzeit in Berlin, Potsdam und Umgebung gedreht. Der Film erzähle "vom Verrat am eigenen Leben, dem Zerbrechen einer Utopie und dem bis heute ungelösten Rätsel um die verschwundenen Rosenholz-Dateien", kündigte am Montag der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) an, der den Thriller gemeinsam mit der Moovie GmbH und der ARD Degeto produziert.

Die von realen Ereignissen inspirierte Geschichte erzählt von der Doppelagentin Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller). Ihre von der Stasi arrangierte Scheinexistenz in West-Berlin droht mit dem Ende der DDR aufzufliegen. Die Agentin ist mit dem Deutsch-Amerikaner Richard (Harald Schrott) verheiratet und arbeitet offiziell in der amerikanischen Botschaft. Inoffiziell ist sie aber nicht nur eine Stasi-Spion, sondern auch Agentin der CIA. In weiteren Rollen sind Ulrich Thomsen, Alexander Beyer, Robert Hunger-Bühler und Marc Hosemann zu sehen.