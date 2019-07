"Sendung mit der Maus"-Melodie im Bayreuther Festspielhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bayreuth/Köln (dpa) - "Die Sendung mit der Maus" schaut hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. "In einer Sondersendung zeigt die Maus, was alles dazugehört, um eine große Oper auf die Beine zu stellen", wie der Westdeutsche Rundfunk am Montag mitteilte.

Das Kamerateam hat die mehrmonatigen Vorbereitungen zu der großen Inszenierung begleitet. Reporter Armin Maiwald wird bei der Eröffnung auch auf dem Roten Teppich mit dabei sein. Was er dabei erlebt, ist am kommenden Sonntag (28. Juli) um 9.30 Uhr im Ersten zu sehen.

Ein besonders Schmankerl: Christian Thielemann dirigierte für die Dreharbeiten die bekannte, eigens für das Bayreuther Festspielorchester arrangierte Maus-Melodie von Hans Posegga.