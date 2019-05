Städtetag: Streit um kommunale Amtsblätter beilegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Städtetag hat sich dafür ausgesprochen, den Streit mit Zeitungsverlagen um kommunale Amtsblätter beizulegen. "Es ist jetzt genug gestritten worden", sagte Gudrun Heute-Bluhm vom Vorstand des Städtetags am Freitag bei der Jahrestagung des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). "Ich glaube nicht, dass es das Bundesverfassungsgericht braucht, um Verlage und Kommunen wieder in ein gemeinsames Boot zu bringen."

Die "Südwest Presse" hatte erfolgreich gegen die Stadt Crailsheim geklagt, die in ihrem kostenlos verteilten "Stadtblatt" über Geschehnisse in der Stadt berichtete und damit der Lokalzeitung Konkurrenz machte. Ende Mai wird dazu eine weitere Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart erwartet. "Crailsheim ist kein Ausnahmefall", sagte der Geschäftsführer der "Südwest Presse", Thomas Brackvogel. Auch in manch anderen Stadtverwaltungen gebe es eine Grundhaltung der Respektlosigkeit und des Misstrauens gegenüber unabhängigen Medien.

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Reinhart, zeigte Verständnis für den Unmut der Verleger: "Der Staat und auch die Kommunen dürfen die Aufgaben der staatsfernen und freien Presse auch im lokalen Bereich nicht einfach an sich ziehen."