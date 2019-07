Maschinenbau erwartet 2019 nur Miniwachstum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die sich eintrübende Konjunktur macht dem baden-württembergischen Maschinen- und Anlagenbau zu schaffen. "Internationale Handelskonflikte bremsen die Unternehmen aus. Die Kunden haben derzeit wenig Vertrauen in die Marktlage", sagte der Chef des Branchenverbands VDMA, Mathias Kammüller, am Mittwoch in Stuttgart. Im laufenden Jahr erwartet die Branche daher ein Miniplus beim Umsatz von weniger als einem Prozent auf 86,1 Milliarden Euro. Für 2020 erwarten die Unternehmen, die die größten industriellen Arbeitgeber im Südwesten mit rund 348 800 Beschäftigten sind, gleichfalls nur ein leichtes Wachstum.