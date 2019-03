Trumpf rechnet mit einstelligem Wachstum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ditzingen (dpa/lsw) - Der Werkzeugmaschinenbauer Trumpf rechnet trotz einer deutlichen Abschwächung bei der Auftragsentwicklung noch mit einstelligen Wachstumsraten im laufenden Geschäftsjahr. "Aktuell ist unsere Lage noch gut", sagte Geschäftsführer Mathias Kammüller am Dienstag in Ditzingen. In der ersten Hälfte des bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahrs 2018/2019 habe Trumpf noch zweistellige Wachstumsraten gesehen, doch das schwäche sich jetzt ab. Der Auftragseingang bei Trumpf bewege sich parallel zu dem des gesamten Maschinenbaus in Baden-Württemberg, so Kammüller. In der Branche zeichnete sich hier zum Jahresende ein deutlicher Rückgang ab.

Die Entwicklung im Maschinenbau gilt als Indikator für die gesamte Wirtschaft. Da Maschinen hohe Investitionen darstellen, bestellen Firmen sie nur, wenn sie mit einer positiven Entwicklung rechnen. Trumpf hatte im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Rekordkumsatz von 3,6 Milliarden Euro verbucht. Auch der Auftragseingang lag mit 3,8 Milliarden Euro auf dem höchsten Stand in der Geschichte des Unternehmens.