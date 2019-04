Polizei sucht nach Segelfliegerabsturz weiter nach Jogger

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zierenberg/Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei sucht weiter nach dem Jogger, der einen Unfall auf einem Segelflugplatz in Nordhessen verursacht haben soll. Wie ein Sprecher am Samstag sagte, befinden sich die verletzte Flugschülerin und ihr ebenfalls verletzter 46 Jahre alter Fluglehrer mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Die 17-jährige Flugschülerin sei aus der Klinik entlassen worden, hieß es. Beide wurden am Donnerstag verletzt, als das Segelflugzeug während des Starts aus etwa fünf Meter zu Boden stürzte. Nach den Angaben eines Zeugen war ein Jogger trotz des gerade abhebenden Fliegers über die Startbahn gelaufen. Eine Aufsichtsperson habe dies bemerkt und ließ den Start abbrechen.

"Bislang gibt es keinen entscheidenden Hinweis auf den Jogger", sagte der Sprecher der Polizei. Die Behörde ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und der fahrlässigen Körperverletzung.