Flughafen London-Gatwick nimmt Betrieb wieder auf

London (dpa) - Nach einem mehrstündigen Start- und Landeverbot ist der Flugbetrieb am Airport London-Gatwick wieder angelaufen. Man bemühe man sich jetzt um eine schnellstmögliche Rückkehr zum normalen Flugplan, hieß es am frühen Donnerstagmorgen auf der Twitter-Seite des Flughafens. Zwischen 21.03 und 3.01 Uhr Ortszeit waren sämtliche Starts und Landungen am zweitgrößten Flughafen Großbritanniens ausgesetzt und zahlreiche Maschinen umgeleitet worden. Es gibt Berichte, wonach Drohnen über dem Flugfeld gesichtet worden seien.