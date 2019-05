Ermittler: 13 Tote bei Flugzeugbrand in Moskau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Moskau (dpa) - Bei dem Brand einer russischen Passagiermaschine am Moskauer Flughafen Scheremetjewo sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, teilte das staatliche Ermittlungskomitee in der russischen Hauptstadt mit. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Aeroflot-Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 fing auf dem Weg nach Murmansk kurz nach dem Start am Abend in Moskau Feuer. Ein Fluggast habe den Brand bemerkt und die Crew alarmiert, meldeten russische Agenturen. An Bord waren den Berichten zufolge mehr als 70 Menschen.