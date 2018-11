Kontrolle am Flughafen wegen loser Deckenplatten gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Sicherheitskontrolle im Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens ist wegen zwei loser Deckenplatten gesperrt worden. Das sagte eine Sprecherin des Airports am Dienstag. Dadurch habe Dämmmaterial herausgeschaut. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten über Atemwegsreizungen geklagt, weshalb die Kontrolle am Morgen ausgesetzt worden sei. Die Betroffenen seien zum Arzt gegangen; weitere Einzelheiten dazu waren zunächst nicht bekannt. Betroffene Reisende seien zur Sicherheitskontrolle in die anderen drei Terminals geschickt worden. Längere Wartezeiten habe es zunächst nicht gegeben. Der Check-in am Flughafen lief nach Angaben der Bundespolizei normal weiter. Am Mittag sollte ein Teil der Sicherheitskontrolle am Terminal 1 wieder öffnen.