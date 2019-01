Drohnen behindern häufiger Flugverkehr an Flughäfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bundesweit sorgen Drohnen an Flughäfen immer häufiger für Probleme - auch in Berlin. Am Flughafen Tegel kam es im vergangenen Jahr zu 17 Behinderungen durch die ferngesteuerten Fluggeräte, das war sechs mal mehr als im Vorjahr. In Schönefeld stieg die Zahl von 5 auf 9, wie aus Daten der Deutschen Flugsicherung hervorgeht.

Dabei sind Drohnenflüge über Arealen wie dem Start- und Landebereich an Flughäfen verboten - ebenso über Menschenmengen, Krankenhäusern, Gefängnissen, Behörden, Bundesstraßen oder Bahnanlagen. Die Luftfahrtbranche fordert deshalb schon lange, dass Drohnenbesitzer sich registrieren müssen.

Die meisten Probleme gab es am Flughafen Frankfurt, wo die Flugsicherung im vergangenen Jahr 31 Fälle von Behinderung durch Drohnen zählte. Im Dezember hatten Drohnenflüge den Londoner Flughafen Gatwick tagelang lahmgelegt.