Brexit: Deutlich mehr Zöllner am Flughafen Leipzig-Halle

Dresden (dpa) - Im Zuge der Vorbereitungen auf einen EU-Austritt Großbritanniens werden am Flughafen Leipzig-Halle ab 1. August 76 neue Zöllner die Arbeit aufnehmen. Damit stelle sich das Zollamt für den Fall des Brexit auf 18 000 zusätzliche Zollanmeldungen für Waren pro Woche ein, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes am Dienstag in Dresden. Derzeit gebe es 40 000 Anmeldungen pro Woche. Die neuen Zöllner sollen direkt nach ihrer Ausbildung auf dem Airport ihre Arbeit beginnen. Derzeit seien etwa 150 Zöllner auf dem Flughafen tätig. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet.