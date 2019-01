IHK Cottbus: Studie über Anbindung von Hauptstadtflughafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Sind die Straßen und Schienennetze in der Hauptstadtregion ausreichend für die Anbindung an den geplanten Flughafen BER? Dieser Frage ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus nachgegangen. Die Studie "Verkehrs- und Engpassanalyse zur Flughafen- und Flughafenumfeldanbindung in Schönefeld und am BER" stellt die Kammer heute im Landtag in Potsdam vor. Die Analyse zeigt Szenarien zur gesamten Verkehrsentwicklung im Raum Schönefeld für die Jahre 2020, 2025, 2030 und 2040 auf. Details will IHK-Geschäftsführer Marcus Tolle auf der Landespressekonferenz bekanntgegeben.

Nachdem der Eröffnungstermin des Hauptstadtflughafens immer wieder verschoben wurde, soll der neue Flughafen nun 2020 in Betrieb gehen. Der Flughafen Tegel soll spätestens ein halbes Jahr später schließen. Der bestehende Schönefelder Flughafen bleibt aber noch fünf Jahre in Betrieb.