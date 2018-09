Zwei Männer sterben bei Flugzeugunglück bei Alkersleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alkersleben (dpa/th) - Bei einem Flugzeugabsturz bei Alkersleben (Ilm-Kreis) sind zwei 69 Jahre alte Männer ums Leben gekommen. Das motorisierte Ultraleichtflugzeug ist nach Polizeiangaben kurz nach dem Start vom Sportflugplatz Arnstadt-Alkersleben am späten Mittwochvormittag auf ein Feld in der Nähe abgestürzt. Die Maschine sei dann in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Andere Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.

Ein Beauftragter der Bundesstelle für Fluguntersuchung (BFU) und Polizisten ermitteln nun zur Absturzursache. Informationen, Flugzeugteile und möglicherweise sogar das gesamte Wrack sollen in einigen Tagen nach Braunschweig geschickt werden, wo sie von Experten der Bundesstelle begutachtet und ausgewertet werden, wie ein BFU-Sprecher sagte. Ein Zwischenbericht der Behörde sei dann in sechs bis acht Wochen zu erwarten.

Auf dem Flugplatz war 2012 ein Kunstflieger bei einem Absturz während einer Flugvorführung gestorben.