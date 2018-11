Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Lübecker Flughafen will sich als "Gesundheitsflughafen" etablieren. Durch die Nähe des Flughafens zur Uni-Klinik und die Trends zu einer personalisierten Medizin biete sich eine Zusammenarbeit an, sagte Iris Klaßen von der Stöcker Flughafen GmbH. In Zusammenarbeit dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) könnten Patienten zur Behandlung oder für Operationen eingeflogen werden. Die Gesundheitsversorgung werde zunehmend dezentral und international ausgerichtet und in Schleswig-Holstein gebe es international gefragte Experten. Ein Sprecher des UKSH bestätigte entsprechende Gespräche. Konkrete Pläne gebe es aber bislang nicht.