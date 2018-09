Weniger Laserattacken am Flughafen Hannover: Mehr in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Am Flughafen Hannover haben die gefährlichen Laserattacken auf Piloten abgenommen. Im ersten Halbjahr 2018 gab es nach Angaben der Deutsche Flugsicherung (DFS) sechs Zwischenfälle mit Laserpointern und damit drei weniger als im selben Zeitraum 2017. Am Airport Bremen gab es hingegen mit drei Laserangriffen, einen mehr als im ersten Halbjahr 2017. Bundesweit sind die registrierten Fälle an deutschen Flughäfen etwas zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2018 gab es 113 Blendungen rund um die größeren Airports, wie die Flugsicherung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das waren insgesamt 16 Laserattacken weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Flugzeuge werden laut DFS oft bei Start oder Landung ins Visier genommen. Es gebe aber auch Blendungen aus großen Höhen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Die DFS mit Sitz im hessischen Langen ist für die Flugverkehrskontrolle in Deutschland zuständig und überwacht bundesweit 16 internationale Airports. An manchen Airports sanken die registrierten Fälle den DFS-Zahlen zufolge deutlich. Etwa München verzeichnetet einen Rückgang von 13 auf 5. Die Pilotenvereinigung Cockpit begründet den Rückgang mit einer erfolgreichen Aufklärungsarbeit und möglichen Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.